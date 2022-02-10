ПАЛКИН: «С Де Дзерби длительность тренировок увеличилась до трех часов»

Гендиректор «Шахтера» поделился мнением о работе главного тренера

  • 10.02.2022 10:19
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ПАЛКИН: «С Де Дзерби длительность тренировок увеличилась до трех часов»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби и объяснил, в чем разница между итальянским специалистом и предыдущими наставниками «горняков».

«Разница между Де Дзерби и тренерами «Шахтера», которые были до него, в том, что игроки фактически поделены на две группы. Команда работает в два этапа. Сначала первая группа, которой уделяется, предположим, час, а потом заходит вторая. Это говорит о том, что Де Дзерби лично хочет уделять больше внимания каждому футболисту на поле. Ему нужно знать, что каждый из них в процессе понимает, что делает, где и в какой момент ему находиться на поле во время игры, какие функции выполнять. Поэтому длительность тренировочного процесса в день увеличивается до трех часов. 

Это первые зимние сборы Де Дзерби в нашем клубе, в Европе таких длинных сборов никто не проводит. Поэтому, то, каким образом мы войдем в продолжение чемпионата - это тоже вопрос. Но по крайней мере, у него очень хороший тренерский штаб, который ему помогает. В нем есть Дарио Срна, который хорошо знает наш чемпионат и все тренировочные процессы. Поддержка чувствуется, и он благодарен менеджменту клуба за то, что кто-то из них постоянно присутствует на тренировочных сборах и в самом тренировочном процессе, это тоже определенная поддержка для Де Дзерби», - сказал Палкин.

Отметим, что первую часть сезона донецкий клуб завершил в статусе лидера чемпионата, имея в активе 47 очков.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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