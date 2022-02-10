Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Лудогорец – самый интересный соперник на сборах»

Один из лидеров «Динамо» прокомментировал работу команды на сборах в Турции

  • 10.02.2022 10:15
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Лудогорец – самый интересный соперник на сборах»
© ФК Динамо Киев

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассказал об особенностях работы команды на сборах и впечатлениях от проведенных контрольных встреч.

- Виталий, за два сбора «Динамо» провело уже большое количество контрольных матчей. Какой запомнился тебе больше всего?
- Наверное, на втором сборе это игра против «Лудогорца». Эта команда обучена, хорошо играет с мячом. Было интересно с ними встретиться. К тому же, матч прошел вечером и погода была хорошая – без сильного солнца и ветра. Пока это был самый интересный соперник.

- «Динамо» обыграло «Лудогорец» визуально легко – со счетом 4:1. Было ли легко на самом деле?
- Это только визуально так кажется. Мы выполнили на поле то, что требовал от нас тренер, поэтому получилось победить.

- Похожи ли спарринг-партнеры по стилю игры на команды из чемпионата Украины?
-  Нет, соперники на сборах играют совсем по-другому. В чемпионате команды против нас обычно действуют от обороны, а на сборах соперники и атакуют, и обороняются. Поэтому противостоять им интереснее.

- Сейчас тренировки носят более тактический характер?
- Да, мы в первую очередь наигрываем взаимопонимание и комбинации, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации, подстраиваться друг под друга и принимать правильные решения в игре.

- Мирча Луческу в матчах на сборах пробует различные комбинации игроков на всех позициях.
- Вариаций было очень много, особенно на первых сборах. Играли и молодые игроки, и более опытные. В официальных матчах все может случиться, кто-то из основы может пропускать игру. Поэтому каждый футболист команды должен понимать, как действовать в той или иной позиции, с тем или иным партнером.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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