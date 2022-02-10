Кулач снова в старте. Известен состав Динамо на матч с Широки Бриег

Сегодня, 10 февраля «Динамо» Киев на сборе в Турции проведет контрольный матч против боснийского «Широки Бриег». Начало матча – в 10:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич, Кулач
Стартовий склад «біло-синіх» на спаринг проти ФК «Широкі Брієг» pic.twitter.com/FdkDxWDLzl— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 10, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.