Карпаты подписали воспитанника Динамо

Ростислав Тарануха продолжит карьеру во львовском клубе

  • 10.02.2022 05:12
  • 156 просмотров
  • 0 комментариев
Карпаты подписали воспитанника Динамо
© ФК Карпаты Львов. Ростислав Тарануха

Львовские «Карпаты» продолжают активно усиливать состав. «Зелено-белые» подписали талантливого форварда Ростислава Тарануху.

Новоиспеченный нападающий «львов» родился 26 января 1997 года в городе Лубны (Полтавская область). Ростислав является воспитанником киевского «Динамо». В структуре столичного клуба Тарануха находился с 2003 по 2017 годы. В сезоне 2015/2016 он выступал в составе юношеской команды «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА. В пяти матчах форвард забил один гол.

Кроме того, новичок «Карпат» успел поиграть за «Сумы», кременчугский «Кремень», «Черкащину» и житомирское «Полесье». Ростислав неоднократно вызывался в расположение юношеских сборных Украины разных возрастов. В его активе выступления по U-15, U-16, U-17, U-18, U-19.

Источник — ФК Карпаты Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности