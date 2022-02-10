Карпаты подписали воспитанника Динамо

Львовские «Карпаты» продолжают активно усиливать состав. «Зелено-белые» подписали талантливого форварда Ростислава Тарануху.

Новоиспеченный нападающий «львов» родился 26 января 1997 года в городе Лубны (Полтавская область). Ростислав является воспитанником киевского «Динамо». В структуре столичного клуба Тарануха находился с 2003 по 2017 годы. В сезоне 2015/2016 он выступал в составе юношеской команды «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА. В пяти матчах форвард забил один гол.

Кроме того, новичок «Карпат» успел поиграть за «Сумы», кременчугский «Кремень», «Черкащину» и житомирское «Полесье». Ростислав неоднократно вызывался в расположение юношеских сборных Украины разных возрастов. В его активе выступления по U-15, U-16, U-17, U-18, U-19.