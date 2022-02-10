Динамо-Брест подписало украинского полузащитника

Украинский полузащитник Владислав Хамелюк продолжит карьеру в «Динамо-Брест». Соглашение 23-летнего игрока рассчитано до конца 2022 года и содержит опцию продления еще на один сезон.
Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк) и «Львов». Он также вызывался в молодежную сборную Украины U-19.
Хамелюк присоединился к «Динамо-Брест» перед началом предсезонной подготовки в качестве игрока на просмотре. На протяжении последних нескольких недель он принял участие в пяти товарищеских встречах.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.
Источник — ФК Динамо-Брест
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