Динамо-Брест подписало украинского полузащитника

Украинский полузащитник Владислав Хамелюк продолжит карьеру в «Динамо-Брест». Соглашение 23-летнего игрока рассчитано до конца 2022 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса), «Олимпик» (Донецк) и «Львов». Он также вызывался в молодежную сборную Украины U-19.

Хамелюк присоединился к «Динамо-Брест» перед началом предсезонной подготовки в качестве игрока на просмотре. На протяжении последних нескольких недель он принял участие в пяти товарищеских встречах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.