Свитолина, Костюк и Калинина сыграют на турнире в США

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в заявочный список турнира, который состоится в городе Индиан-Уэллс, США.
Соревнования пройдут с 9 по 20 марта. В Индиан-Уэллс планируют сыграть все теннисистки, входящие в топ-50 мирового рейтинга.
WTA1000 Indian Wells preliminary entry list pic.twitter.com/IKMUZabIyS— Michal Samulski (@MichalSamulski) February 9, 2022
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.