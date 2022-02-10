Свитолина, Костюк и Калинина сыграют на турнире в США

Соревнования пройдут в городе Индиан-Уэллс

  • 10.02.2022 03:08
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Свитолина, Костюк и Калинина сыграют на турнире в США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в заявочный список турнира, который состоится в городе Индиан-Уэллс, США.

Соревнования пройдут с 9 по 20 марта. В Индиан-Уэллс планируют сыграть все теннисистки, входящие в топ-50 мирового рейтинга.

Источник — Большой теннис Украины

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