Ференцварош с Зубковым пробился в 1/4 финала Кубка Венгрии

«Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии по футболу.
В поединке 1/8 финала «Ференцварош» на выезде обыграл «Вашаш» со счетом 2:0.
25-летний украинский футболист «Ференцвароша» Александр Зубков вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч.
Кубок Венгрии. 1/8 финала
«Вашаш» — «Ференцварош» — 0:2
Голы: Ботка, 9, Ммаэ, 72
Источник — Sport.ua
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Ференцварош Зубкова мабуть ви мали на увазі.
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