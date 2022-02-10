Ференцварош с Зубковым пробился в 1/4 финала Кубка Венгрии

Будапештский клуб обыграл «Вашаш» со счетом 2:0

  • 10.02.2022 02:08
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  • 1 комментарий
Ференцварош с Зубковым пробился в 1/4 финала Кубка Венгрии
© ФК Ференцварош

«Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии по футболу.

В поединке 1/8 финала «Ференцварош» на выезде обыграл «Вашаш» со счетом 2:0.

25-летний украинский футболист «Ференцвароша» Александр Зубков вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч.

Кубок Венгрии. 1/8 финала

«Вашаш» — «Ференцварош» — 0:2
Голы: Ботка, 9, Ммаэ, 72

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Olexiy Oryeshko, 10.02.2022 02:31
    0
    А хто такий Черчесов?
    Ференцварош Зубкова мабуть ви мали на увазі.
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