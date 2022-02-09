ВИДЕО. Андрей ПЯТОВ: «Молодежь наблюдает, старики работают»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов показал, как он готовится ко второй части сезона.
«Молодежь наблюдает, ̶с̶т̶а̶р̶и̶к̶и̶ опытные работают.
Или коротко о том, как проходило тестирование вратарей на первых сборах», — прокомментировал Пятов новый ролик.
В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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