ВИДЕО. Андрей ПЯТОВ: «Молодежь наблюдает, старики работают»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов показал, как он готовится ко второй части сезона.

«Молодежь наблюдает, ̶с̶т̶а̶р̶и̶к̶и̶ опытные работают.

Или коротко о том, как проходило тестирование вратарей на первых сборах», — прокомментировал Пятов новый ролик.

В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.