ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Мане и Салах не сыграют с Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сыграют ли Мохамед Салах и Садио Мане в поединке чемпионата Англии против «Лестера».
«Они не сыграют. Салах вернулся и тренируется с командой.
А вот Садио еще не вернулся. У нас с ним есть определенные договоренности. Думаю, вы сами все понимаете. Сенегал победил в Кубке Африки», — рассказал Клопп.
Матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Лестер» состоится в четверг, 10 февраля, в 21:45.
Источник — Sport.ua
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