Сергей ПАЛКИН: «Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о зимних сборах донецкой команды

  • 09.02.2022 18:55
  • 139 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал о зимних сборах команды под руководством Роберто Де Дзерби.

– У каждого тренера свое видение сборов, включая зимние. Самое главное, что их объединяет, – профессиональный подход. В тренерском штабе каждый знает, чем он занимается, это видно и вне тренировочного процесса, и особенно на тренировочных полях, когда фактически задействован весь состав. Нет такого, что кто-то простаивает, а потом включается. Все вовлечены в процесс. Если поверхностно смотреть на разницу между Де Дзерби и тренерами, которые были до него, то фактически ребята поделены на две группы и работают в два этапа: сначала первая группа, которой уделяется, предположим, час, а потом заходит вторая. Это говорит о том, что Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту на поле, видеть, что каждый из них понимает, что делает, знает, где нужно находиться, в какой момент игры какой функционал выполнять. Естественно, длина тренировочного процесса в день увеличивается до трех и более часов, поэтому для самого тренерского штаба даже с физической точки зрения это достаточно тяжелая работа. Немного другой подход, но главное, чтобы был профессионализм и чтобы в итоге после сборов был результат. Это первые зимние сборы Де Дзерби в нашем клубе, в Европе таких длинных сборов никто не проводит. И тоже вопрос, каким образом мы войдем в продолжение чемпионата. По крайней мере у Роберто очень хороший тренерский штаб, который помогает. Постоянно рядом Дарио, который за многие годы прошел все тренировочные процессы, зимние и летние сборы, знает наш чемпионат и всячески помогает. Поддержка чувствуется. Роберто, скажем так, благодарен менеджменту клуба, что постоянно кто-то от менеджмента присутствует на тренировочных сборах, в самом тренировочном процессе, за поддержку и на поле, и вне его.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Петр Яновский, 09.02.2022 19:08
    0
    И лично каждый трансфер обмывать Разводит Зебра землероек, как лохов
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