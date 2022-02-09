ВИДЕО. Почему Динамо никого не покупает?

Пока «Шахтер» покупает всех, кого хочет, и разбрасывается деньгами, «Динамо» обходится только собственным ресурсом.
Почему «Динамо» никого не покупает, почему «Динамо» никто не нужен?
Источник — YouTube
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А у динамо шубного гниль ,а не академия
А у динамо шубного гниль ,а не академия
Ну верим в Шкурина
А у динамо шубного гниль ,а не академия
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