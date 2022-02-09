ВИДЕО. Почему Динамо никого не покупает?

Киевский клуб пассивен на трансферном рынке

  • 09.02.2022 18:36
  • 665 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Почему Динамо никого не покупает?

Пока «Шахтер» покупает всех, кого хочет, и разбрасывается деньгами, «Динамо» обходится только собственным ресурсом.

Почему «Динамо» никого не покупает, почему «Динамо» никто не нужен?

Источник — YouTube

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 19:12
    +1
    BestOf, 09.02.2022 19:10
    У Шахтёра лучшая академия в восточной Европе
    А у динамо шубного гниль ,а не академия
    Тимофеюк, расскажи где шахтеровская академия находится? Или ты не знаешь?
    Ссылка
    online
    Fragma1, 09.02.2022 19:01
    +1
    Oliynuk_sport, 09.02.2022 18:52
    У Динамо є свої кадри, хороший власний ресурс.
    Да, для уг ой упл этого достаточно, в лч рыпатся не стоит, а то наши монстры даже по пустым воротам нихера не попадают, а вот Ле или лк самое то, можно за выход с группы побороться
    Ссылка
    online
    Oliynuk_sport, 09.02.2022 18:52
    +1
    У Динамо є свої кадри, хороший власний ресурс.
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 09.02.2022 19:12
    0
    BestOf, 09.02.2022 19:10
    У Шахтёра лучшая академия в восточной Европе
    А у динамо шубного гниль ,а не академия
    Ахаа. Академия, которая игроков для Арендовца клепает Самая лучшая под землей, наверное
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 19:06
    0
    BestOf, 09.02.2022 19:05
    И играть в пердиве с ним
    Тимофеюк, заканчивай свои разговоры сам с собой с трёх аккаунтов. В пердиве скоро будет гнить ваш арендуполь, который сливает вам матчи 10лет
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 09.02.2022 19:06
    0
    ___FunnyCat, 09.02.2022 19:01
    Зачем нам покупать ,мы можем в аренду взять таких как Шкурин
    Вы можете только по 25 лямов прос...ть за всяких кастиль, бернардов и прочую шоблу. 300 тыш заплаченных за 15 лет за Матузалема - это уровень вашего менеджмента
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 19:01
    0
    Зачем нам покупать ,мы можем в аренду взять таких как Шкурин
    Ссылка
    online
    Умник, 09.02.2022 18:57
    0
    О господи
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 18:53
    0
    Потому что у шахтера нету академии, а как показал прошлый и половина этого сезона, наши пацаны ничем не хуже разных Пердиньйо за 18млн, когда их тренируют разные физруки из Португалии и Италии
    Ссылка
    online
    BestOf, 09.02.2022 19:12
    -1
    Конечно нас унижает Шахтер каждый сезон по 3-0.
    Ну верим в Шкурина
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 19:05
    -1
    ___FunnyCat, 09.02.2022 19:01
    Зачем нам покупать ,мы можем в аренду взять таких как Шкурин
    Нет Тимофеюк, Динамо Киев воспитывает своих футболистов, которые ничем не хуже ваших негров. А у вас, позорников, даже академии своей нет
    Ссылка
    online
    BestOf, 09.02.2022 19:05
    -1
    ___FunnyCat, 09.02.2022 19:01
    Зачем нам покупать ,мы можем в аренду взять таких как Шкурин
    И играть в пердиве с ним
    Ссылка
    online
    BestOf, 09.02.2022 19:10
    -2
    Мы все с динамо молимся на Шкурина
    Ссылка
    online
    BestOf, 09.02.2022 19:10
    -2
    У Шахтёра лучшая академия в восточной Европе
    А у динамо шубного гниль ,а не академия
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 19:04
    -2
    Fragma1, 09.02.2022 19:01
    Да, для уг ой упл этого достаточно, в лч рыпатся не стоит, а то наши монстры даже по пустым воротам нихера не попадают, а вот Ле или лк самое то, можно за выход с группы побороться
    А чем отличается мариупольский шахтер, который миллионы на трансферы тратит? Такое же г..вно, если следовать вашей логике
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности