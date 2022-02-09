ФОТО. Шахтер в Турции: тактика и координация

Очередной день подготовки «Шахтера» на сборе в Турции. В среду, 9 февраля, по плану у «горняков» одна тренировка после обеда.

Команда распределилась на две группы: каждая сначала провела получасовое занятие в фитнес-зале, а затем переходила на поле, где за короткой серией разминочных упражнений следовала тактическая работа по координации действий во время игры. Индивидуальная программа была у Марлона, Виктора Корниенко и Манора Соломона.