Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая снялась, Кравченко выиграл, Белобородько проиграл

Украинцы провели матчи первого круга

  • 09.02.2022 18:12
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Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая снялась, Кравченко выиграл, Белобородько проиграл
© ФТУ. Георгий Кравченко

Состоялись матчи с участием украинских теннисистов на 25-тысячнике ITF в Египте.
 
Георгий Кравченко, посеянный под восьмым номером, обыграл обладателя вайлд-кард из Гонконга Вон Хон Кита.
 
Илья Белобородько, который прошел квалификацию, уступил первому сеяному Лукашу Росолу.
 
В рамках женского турнира свой матч должна была сыграть Дарья Лопатецкая, но она снялась.
 
Шарм-эш-Шейх. Первый круг
 
Илья Белобородько (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 4:6, 4:6
Георгий Кравченко (Украина) – Вон Хон Кит (Гонконг) – 4:6, 7:5, 6:1
Дарья Лопатецкая (Украина) – Далила Якупович (Словения) – отказ

Источник — Sport.ua

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