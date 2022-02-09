Шарм-эш-Шейх. Лопатецкая снялась, Кравченко выиграл, Белобородько проиграл

Состоялись матчи с участием украинских теннисистов на 25-тысячнике ITF в Египте.



Георгий Кравченко, посеянный под восьмым номером, обыграл обладателя вайлд-кард из Гонконга Вон Хон Кита.



Илья Белобородько, который прошел квалификацию, уступил первому сеяному Лукашу Росолу.



В рамках женского турнира свой матч должна была сыграть Дарья Лопатецкая, но она снялась.



Шарм-эш-Шейх. Первый круг



Илья Белобородько (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 4:6, 4:6

Георгий Кравченко (Украина) – Вон Хон Кит (Гонконг) – 4:6, 7:5, 6:1

Дарья Лопатецкая (Украина) – Далила Якупович (Словения) – отказ