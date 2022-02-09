Эксперт рассказал, выкупит ли Сампдория Супрягу у Динамо

Клуб не будет выкупать украинского нападающего, если он будет играть так, как сейчас

  • 09.02.2022 16:16
  • 1489 просмотров
  • 10 комментариев
Эксперт рассказал, выкупит ли Сампдория Супрягу у Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский скаут Алекс Великих поделился мнением о возможности выкупа «Сампдорией» 21-летнего украинского форварда Владислава Супряги у киевского «Динамо».

«Вопрос выкупа «Сампдорией» Супряги у «Динамо» будет напрямую зависеть от того, удастся ли команде сохранить прописку в Серии А. В клубе сейчас очень непростая ситуация. Это касается как турнирной таблицы, так и руководства. Есть проблемы с бывшим президентом «Сампдории». Экономическое состояние клуба не является образцовым в Италии.

Я не стал бы говорить, что клуб будет выкупать украинца, если он будет играть так, как сейчас. «Сампдория» может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать.

Я считаю, что больше возможен вариант с продлением аренды игрока, чтобы он прошел полноценные сборы с командой летом и хорошо подготовился к следующему сезону», — сказал Великих.

Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 09.02.2022 17:33
    +1
    ___FunnyCat, 09.02.2022 17:28
    Источники- отхожее место , зачем такое слушать
    Твой любимый источник это цЫгавнЫк?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 17:32
    +1
    Умник, 09.02.2022 16:51
    спросил источник после первого матча сампдории.
    У источника где процент попаданий трансыеров равен практически 0.
    Скажите источник а вы интересовались у l'ecupe , будет ли Бордо выкупать у Шахтера Игнатенко после "феерического" дебюта?))))
    единый пул они хотят.
    Ага.
    Максимум Винтер кап вам.
    И показ худ. Гимнастики
    Новость про наше буратино с динамо ,а ты все о игроках Шахтёра бредишь.Комлексы у тебя неполноценности
    Ссылка
    online
    leccinum, 09.02.2022 16:37 (изменен)
    +1
    тот редкий случай, когда под определением “эксперт” оказался действительно сведущий человек, а не Цыганык
    Ссылка
    Тарас Чубак, 09.02.2022 16:36
    +1
    так він же ще і не грав можна сказати)) Але все одно мало у це віриться
    Ссылка
    Alex86 1, 09.02.2022 16:30
    +1
    Приплыли
    Ссылка
    hanter83, 09.02.2022 16:59
    0
    Сильный эксперт,если он сделал такой вывод.
    Ссылка
    online
    Juzik, 09.02.2022 16:37
    0
    Бревно оно и в Италии бревно))
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 17:34
    -1
    ___FunnyCat, 09.02.2022 17:32
    Новость про наше буратино с динамо ,а ты все о игроках Шахтёра бредишь.Комлексы у тебя неполноценности
    Почему удаляются мои сообщения о том , что Тимофеюк клонирует чужие аккаунты?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 17:28
    -2
    Источники- отхожее место , зачем такое слушать
    Ссылка
    online
    Умник, 09.02.2022 16:51
    -4
    спросил источник после первого матча сампдории.
    У источника где процент попаданий трансыеров равен практически 0.
    Скажите источник а вы интересовались у l'ecupe , будет ли Бордо выкупать у Шахтера Игнатенко после "феерического" дебюта?))))
    единый пул они хотят.
    Ага.
    Максимум Винтер кап вам.
    И показ худ. Гимнастики
    Ссылка
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