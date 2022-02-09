Экс-футболист Карпат и Ворсклы завершил карьеру игрока

В конце декабря 2021 года у полузащитника Олега Голодюка истек контракт с «Металлистом 1925» и его по обоюдному согласию решили не продлевать.

34-летнему футболисту, сыгравшему в первой части сезона 12 матчей и забившему один гол, предложили работу в структуре клуба.

Кроме «Металлиста 1925» Олег Голодюк также выступал за «Карпаты», «Ворсклу», венгерские «Халадаш», «Залаэгерсег», «Минай».

В его активе 15 матчей, сыгранных в составе молодежной сборной Украины.

На зимний перерыв «Металлист 1925» ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.