Стало известно, когда пройдет третий сбор Динамо в Турции

Киевская команда будет готовиться с 13 до 22 февраля

  • 09.02.2022 15:07
  • 817 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда пройдет третий сбор Динамо в Турции
© ФК Динамо Киев

В четверг, 10 февраля, после контрольного матча с представителем Боснии и Герцеговины, командой «Широки Бриег», динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в теплую Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов, однако в программе возможны изменения.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Fitness2643, 09.02.2022 15:28
    +3
    Ого, 13 матчей за 6 недель проведут, О график, молодцы!
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