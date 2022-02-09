Стало известно, когда пройдет третий сбор Динамо в Турции

В четверг, 10 февраля, после контрольного матча с представителем Боснии и Герцеговины, командой «Широки Бриег», динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в теплую Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов, однако в программе возможны изменения.