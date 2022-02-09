Вице-президент Ворсклы: «Ващук соответствует уровню нашей команды»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о том, как долго клуб следил за новичком команды Богданом Ващуком.

«Ващука мы изучали около полугода. Пока сами мы его не увидели вживую, окончательное решение не принимали. До этого мы анализировали его статистические данные, видеонарезки его действий и т.д. Этот футболист соответствует уровню нашей команды», - сказал Лысак.

Отметим, что 26-летний футболист подписал соглашение с «Ворсклой» до конца текущего года. Ващук имеет в своем послужном списке выступления за латвийскую «Ригу», в составе которой становился чемпионом страны. Еще полузащитник играл за болгарский «Левски» и эстонскую «Левадию», с которой добывал золотые медали.