Богдан ВАЩУК: «Могу сыграть на нескольких позициях в центре поля»

Эстонский новичок «Ворсклы» Богдан Ващук поделился подробностями своего перехода в стан команды из Полтавы.

«Все произошло быстро, буквально за три часа. Я сыграл товарищескую игру против «Руха», а вечером мне позвонили, и сказали о заинтересованности во мне «Ворсклы». На следующий день все решилось.

Я играл на разных позициях в центре поля. Могу сыграть в опорной зоне, бокс-ту-бокс, а также атакующего полузащитника. Больше всего люблю играть на позиции бокс-ту-бокс и давать объем на поле. В Ворскле играет мой соотечественник Йоонас Тамм, поэтому мне будет легче в адаптации.

У меня есть украинские корни. Дедушка мой из Ровно, а бабушка из Донецкой области. Папа родился в Эстонии», - сказал Ващук.

Отметим, что 26-летний футболист подписал соглашение с «Ворсклой» до конца текущего года. Ващук имеет в своем послужном списке выступления за латвийскую «Ригу», в составе которой становился чемпионом страны. Еще полузащитник играл за болгарский «Левски» и эстонскую «Левадию», с которой добывал золотые медали.