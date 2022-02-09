Экс-звезда Карпат продолжит карьеру в ЦСКА Москва

Хорхе Карраскаль покинет «Ривер Плейт»

  • 09.02.2022 11:45
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  • 2 комментария
Экс-звезда Карпат продолжит карьеру в ЦСКА Москва
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Карраскаль

Московский ЦСКА близок к тому, чтобы арендовать полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Аренда будет рассчитана на 5 месяцев. У ЦСКА будет право выкупа, которое при определенных условиях перерастет в обязательство. С самим игроком согласован контракт до 2026 года.

Сделка уже согласована, в ближайшее время Карраскаль пройдет медосмотр. ЦСКА хотел подписать игрока еще осенью 2020 года. Ранее интерес к 23-летнему колумбийцу проявлял ряд итальянских и испанских клубов.

В прошлом сезоне на счету Карраскаля 4 гола и 3 ассиста в 44 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,2 миллиона евро.

В 2017 – 2019 годах Карраскаль выступал за «Карпаты». Часть суммы следующего трансфера колумбийца достанется львовскому клубу.

Источник — твиттер Николо Скиры

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    dudigo78, 09.02.2022 12:39
    0
    Частина суми наступного трансферу дістанеться Смалійчуку, а не фк Карпати
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 09.02.2022 12:20
    -1
    Как бы агент не пытался его пиарить Аякс,Юве, Лацио,Фиорентина ,Аталанта а на деле оказалось максимум рашка!
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