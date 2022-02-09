Манор СОЛОМОН: «Буквально через неделю вернусь в общую группу»

Вингер «Шахтера» – о восстановлении после травмы

  • 09.02.2022 11:16
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Манор СОЛОМОН: «Буквально через неделю вернусь в общую группу»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о перенесенной в США операции и назвал сроки возвращения в общую группу.

– Манор, ты пропустил первую часть сборов. Как чувствуешь себя сейчас?
– У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу.

– Как проходило восстановление и на что сейчас направлены твои тренировки?
– Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу.

– Ты долгое время не видел партнеров по команде, как они встретили?
– Действительно, мы не виделись практически два месяца. Всегда испытываешь особенные чувства и эмоции после столь долгой паузы. Очень рад был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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