Манор СОЛОМОН: «Буквально через неделю вернусь в общую группу»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о перенесенной в США операции и назвал сроки возвращения в общую группу.

– Манор, ты пропустил первую часть сборов. Как чувствуешь себя сейчас?

– У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу.

– Как проходило восстановление и на что сейчас направлены твои тренировки?

– Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу.

– Ты долгое время не видел партнеров по команде, как они встретили?

– Действительно, мы не виделись практически два месяца. Всегда испытываешь особенные чувства и эмоции после столь долгой паузы. Очень рад был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере!