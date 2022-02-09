Роналду выдал худшую безголевую серию с 2010 года

Форвард «Манчестер Юнайтед» не забивает уже в пяти матчах подряд

  • 09.02.2022 10:51
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Роналду выдал худшую безголевую серию с 2010 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

У Криштиану Роналду неудачный период в карьере. Он не забивает уже в пяти матчах подряд.

Для Роналду это самая длинная безголевая серия с 2010 года. Тогда он также не забивал на протяжении 5 матчей подряд с мая по сентябрь, с перерывом на межсезонье.

Также Роналду уже на протяжении 10 матчей подряд не может забить в АПЛ, когда выходит на замену. В предыдущий раз в АПЛ после выхода на замену он забивал еще в декабре 2006 года в ворота «Уигана».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Источник — Sky Sports

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