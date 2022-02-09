Роналду выдал худшую безголевую серию с 2010 года

У Криштиану Роналду неудачный период в карьере. Он не забивает уже в пяти матчах подряд.

Для Роналду это самая длинная безголевая серия с 2010 года. Тогда он также не забивал на протяжении 5 матчей подряд с мая по сентябрь, с перерывом на межсезонье.

Также Роналду уже на протяжении 10 матчей подряд не может забить в АПЛ, когда выходит на замену. В предыдущий раз в АПЛ после выхода на замену он забивал еще в декабре 2006 года в ворота «Уигана».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.