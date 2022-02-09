Три игрока Шахтера находятся на просмотре в Мариуполе

Об этом сообщил наставник команды Остап Маркевич

  • 09.02.2022 10:07
  • 1101 просмотр
  • 8 комментариев
Три игрока Шахтера находятся на просмотре в Мариуполе
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич сообщил о том, что на просмотре в команда находятся три молодых игрока «Шахтера»:

«На данный момент, наше пополнение – это Гальчук и Быков. Плюс у нас сейчас на просмотре находятся три молодых футболиста: Козик, Гулько и Гончарук. Они довольно неплохо себя проявляют (Гончарук забил, а Козика, наверное, можно назвать лучшим игроком спарринга с «Силексом»), и у нас есть желание подписать с ними контракты.

Но это молодые ребята. У них есть хороший потенциал, но им еще предстоит много работы. Поэтому мы ждем опытных игроков».

Источник — ФК Мариуполь

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    ALKOSruLKA, 09.02.2022 10:11
    +5
    ...про "перегляд" смішно ! ...орендуполь типу вирішує , тренувати кротят чи ні...
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    online
    Letifer, 09.02.2022 10:14
    +2
    Не может быть
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    online
    Умник, 09.02.2022 10:11
    +2
    Мля гончарук.
    Лучший игрок ю19.
    Беги парень, оттуда
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    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 10:16
    +1
    Какая неожиданность
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    online
    Burevestnik, 09.02.2022 10:16
    +1
    и будет у них настоящий контракт, а не аренда !!!
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    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 10:51 (изменен)
    0
    ффу и кАналы футбол всю весну пыталось бороться с арендными фармами, вечно эта борьба продолжится ?
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    online
    Vbolivalnyk-Peter, 09.02.2022 10:31
    0
    Burevestnik, 09.02.2022 10:16
    и будет у них настоящий контракт, а не аренда !!!
    Так може бути і повноцінний контракт, з умовою, при потребі, повернення за мізерні кошти....
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    online
    Vbolivalnyk-Peter, 09.02.2022 10:29
    0
    А що їх (гравців Шахтаря) там в Маріуполі, ще й хтось переглядає? Ох, вмієте, sport.ua, посміхнути своїми новинами....
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