Три игрока Шахтера находятся на просмотре в Мариуполе

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич сообщил о том, что на просмотре в команда находятся три молодых игрока «Шахтера»:
«На данный момент, наше пополнение – это Гальчук и Быков. Плюс у нас сейчас на просмотре находятся три молодых футболиста: Козик, Гулько и Гончарук. Они довольно неплохо себя проявляют (Гончарук забил, а Козика, наверное, можно назвать лучшим игроком спарринга с «Силексом»), и у нас есть желание подписать с ними контракты.
Но это молодые ребята. У них есть хороший потенциал, но им еще предстоит много работы. Поэтому мы ждем опытных игроков».
Источник — ФК Мариуполь
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