Стало известно, когда Андриевский восстановится после травмы

Хавбек поедет на третий сбор с командой

  • 09.02.2022 09:22
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Стало известно, когда Андриевский восстановится после травмы
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Сейчас полузащитник «Динамо» Александр Андриевский сейчас продолжает реабилитацию в Киеве. У него воспалительный процесс в надколеннике.

Именно это помешало Андриевскому принять участие во втором тренировочном сборе «Динамо». Как сообщил клубный врач команды Андрей Шморгун, на восстановление потребуется еще 10 дней.

Андриевский проходит реабилитацию на базе «Динамо». Он будет готов поехать с командой на третий сбор.

Источник — ФК Динамо Киев

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