Кубок Англии. Эвертон с Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона

В 1/8 финала Кубка Англии будет сыграно несколько интересных матчей.
«Эвертон» с Виталием Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона «Борхэм Вуд» (D5). Редко когда до этой стадии доходят клубы, не входящие в EFL, которая курирует дивизионы со 2-го по 4-й.
«Манчестер Сити», за который играет Александр Зинченко, проведет матч с Питерборо Юнайтед» (D2).
«Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко сразится против «Саутгемптона» за выход в 1/4 финала.
Поединки стадии 1/8 финала запланированы на 1–2 марта
Кубок Англии 2021/22
Пары 1/8 финала, 1–2 марта
- Кристал Пэлас – Сток Сити
- Питерборо Юнайтед – Манчестер Сити
- Мидлсбро – Тоттенхэм
- Ноттингем Форест – Хаддерсфилд
- Лутон Таун – Челси
- Ливерпуль – Норвич Сити
- Эвертон – Борхэм Вуд
- Саутгемптон – Вест Хэм
Источник — Sport.ua
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