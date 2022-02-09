Кубок Англии. Эвертон с Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона

В 1/8 финала Кубка Англии будет сыграно несколько интересных матчей

  • 09.02.2022 04:37
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Кубок Англии. Эвертон с Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала Кубка Англии будет сыграно несколько интересных матчей.

«Эвертон» с Виталием Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона «Борхэм Вуд» (D5). Редко когда до этой стадии доходят клубы, не входящие в EFL, которая курирует дивизионы со 2-го по 4-й.

«Манчестер Сити», за который играет Александр Зинченко, проведет матч с Питерборо Юнайтед» (D2).

«Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко сразится против «Саутгемптона» за выход в 1/4 финала.

Поединки стадии 1/8 финала запланированы на 1–2 марта

Кубок Англии 2021/22

Пары 1/8 финала, 1–2 марта

  • Кристал Пэлас – Сток Сити
  • Питерборо Юнайтед – Манчестер Сити
  • Мидлсбро – Тоттенхэм
  • Ноттингем Форест – Хаддерсфилд
  • Лутон Таун – Челси
  • Ливерпуль – Норвич Сити
  • Эвертон – Борхэм Вуд
  • Саутгемптон – Вест Хэм

Источник — Sport.ua

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