Кубок Англии. Эвертон с Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона

В 1/8 финала Кубка Англии будет сыграно несколько интересных матчей.

«Эвертон» с Виталием Миколенко сыграет с командой пятого дивизиона «Борхэм Вуд» (D5). Редко когда до этой стадии доходят клубы, не входящие в EFL, которая курирует дивизионы со 2-го по 4-й.

«Манчестер Сити», за который играет Александр Зинченко, проведет матч с Питерборо Юнайтед» (D2).

«Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко сразится против «Саутгемптона» за выход в 1/4 финала.

Поединки стадии 1/8 финала запланированы на 1–2 марта

Кубок Англии 2021/22

Пары 1/8 финала, 1–2 марта