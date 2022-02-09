Два претендента на победу. Как выглядит таблица Winter Cup после 2-го тура

Продолжается турнир четырех команд Winter Cup 2022, который проходит в турецком городе Белек с 4 по 12 февраля.
После двух туров определились два лидера, которые победу борьбу за победу в турнире.
«Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир набрали по 5 очков и теперь в матче между собой 11 февраля определят обладателя первого места в Зимнем кубке.
На третьей позиции расположился «Черноморец» Одесса (2 очка), замыкает турнирную таблицу «Верес» Ровно (0).
Winter Cup 2022
Белек (Турция), 4–12 февраля
1-й тур
- 04.02. 15:00. Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1
- 04.02. 19:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса – 3:3 (пен. 6:5)
2-й тур
- 07.02. 19:00. Полесье Житомир – Черноморец Одесса – 1:1 (пен. 5:4)
- 08.02. 19:00. Металлист Харьков – Верес Ровно – 2:1
3-й тур
- 11.02. 19:00. Полесье Житомир – Металлист Харьков
- 12.02. 19:00. Верес Ровно – Черноморец Одесса
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.