Два претендента на победу. Как выглядит таблица Winter Cup после 2-го тура

«Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир сыграют между собой 11 февраля

  • 09.02.2022 02:20
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Два претендента на победу. Как выглядит таблица Winter Cup после 2-го тура
© ТК Футбол 1/2/3

Продолжается турнир четырех команд Winter Cup 2022, который проходит в турецком городе Белек с 4 по 12 февраля.

После двух туров определились два лидера, которые победу борьбу за победу в турнире.

«Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир набрали по 5 очков и теперь в матче между собой 11 февраля определят обладателя первого места в Зимнем кубке.

На третьей позиции расположился «Черноморец» Одесса (2 очка), замыкает турнирную таблицу «Верес» Ровно (0).

Winter Cup 2022

Белек (Турция), 4–12 февраля

1-й тур

  • 04.02. 15:00. Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1
  • 04.02. 19:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса – 3:3 (пен. 6:5)

2-й тур

  • 07.02. 19:00. Полесье Житомир – Черноморец Одесса – 1:1 (пен. 5:4)
  • 08.02. 19:00. Металлист Харьков – Верес Ровно – 2:1

3-й тур

  • 11.02. 19:00. Полесье Житомир – Металлист Харьков
  • 12.02. 19:00. Верес Ровно – Черноморец Одесса

Источник — Sport.ua

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