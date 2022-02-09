Депортиво U-19 – Динамо U-19. Аудиотрансляция матча

В среду, 9 февраля, состоится стыковой поединок за право сыграть в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, в котором будут играть «Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) и «Динамо» U-19 (Киев, Украина).
Игра пройдет в Ла-Корунье на поле стадиона «Риасор», начало – в 20:00.
Киевляне на поле соперников попытаются выйти в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
Комментировать игру будет Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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