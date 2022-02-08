ВИДЕО. Украинская связка. Петряк красиво забил за Фехервар, с паса Леднева

В матче 1/8 финала Кубка Венгрии «Фехервар» на выезде обыграл «Сегед»

  • 08.02.2022 23:35
  • 821 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Украинская связка. Петряк красиво забил за Фехервар, с паса Леднева
© МОЛ Фехервар. Иван Петряк

В матче 1/8 финала Кубка Венгрии «Фехервар» на выезде обыграл «Сегед», клуб второго дивизиона (3:0).

На 16-й минуте второй гол у фаворитов поединка создали украинские легионеры. Иван Петряк красиво забил в дальнюю девятку с передачи Богдана Леднева.

Петряк забил уже 6 голов в 20 матчах в текущем сезоне. Леднев провел 3 поединка, в которых сделал 2 ассиста.

Кубок Венгрии. 1/8 финала

«Сегед» – «Фехервар» – 0:3

Голы: Него, 14, Петряк, 16, Ковари, 53 (автогол)

ВИДЕО. Украинская связка. Петряк красиво забил за Фехервар, с паса Леднева

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
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    alefteev77, 08.02.2022 23:49
    +1
    Красивезний гол. Петряк - креативний гравець в атакувальній фазі. Його в Україні не розкрили. Він більше схожий на вінгера чи навіть форварда.
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    Віталій Ткачук, 09.02.2022 00:03
    0
    Ніби все класно було виконано, але суперник на рівні нашого чемпіонату області. Побачимо, там після відходу Реброва, Ференцварош ні про що: пацак-осетин вже щось три матчі поспіль програв, так що в Фехервара є шанси на чемпіонство.
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