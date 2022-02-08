В матче 1/8 финала Кубка Венгрии «Фехервар» на выезде обыграл «Сегед», клуб второго дивизиона (3:0).

На 16-й минуте второй гол у фаворитов поединка создали украинские легионеры. Иван Петряк красиво забил в дальнюю девятку с передачи Богдана Леднева.

Петряк забил уже 6 голов в 20 матчах в текущем сезоне. Леднев провел 3 поединка, в которых сделал 2 ассиста.

Кубок Венгрии. 1/8 финала

«Сегед» – «Фехервар» – 0:3

Голы: Него, 14, Петряк, 16, Ковари, 53 (автогол)

ВИДЕО. Украинская связка. Петряк красиво забил за Фехервар, с паса Леднева