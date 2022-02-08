Источник: Динамо предлагало Кадири расторгнуть контракт. Игрок отказался

Руководство киевского «Динамо» предлагало 25-летнему ганскому легионеру Мохаммеду Кадири расторгнуть действующий контракт по соглашению сторон.

Однако, как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», Кадири не пожелал идти на такое решение, так как его договор действует с киевлянами еще больше года, и в стане «бело-синих» у него достаточно приличная зарплата. Кроме того, «Динамо» все еще не выплатило в полном объеме агентские проценты за трансфер полузащитника.

В случае погашения агентской задолженности, вопрос о расторжении контракта может быть решен довольно оперативно.

Отмечается, что агенты Кадири зимой пытались пристроить клиента в клубах из Турции, Казахстана и России.

Напомним, первую часть сезона Кадири на правах аренды провел в «Черноморце», но после прихода туда нового руководства и главного тренера оказался не нужен «морякам».