Источник: Динамо предлагало Кадири расторгнуть контракт. Игрок отказался

Виной всему – долги по агентским выплатам

  • 08.02.2022 22:18
  • 2089 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Динамо предлагало Кадири расторгнуть контракт. Игрок отказался
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство киевского «Динамо» предлагало 25-летнему ганскому легионеру Мохаммеду Кадири расторгнуть действующий контракт по соглашению сторон.

Однако, как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», Кадири не пожелал идти на такое решение, так как его договор действует с киевлянами еще больше года, и в стане «бело-синих» у него достаточно приличная зарплата. Кроме того, «Динамо» все еще не выплатило в полном объеме агентские проценты за трансфер полузащитника.

В случае погашения агентской задолженности, вопрос о расторжении контракта может быть решен довольно оперативно.

Отмечается, что агенты Кадири зимой пытались пристроить клиента в клубах из Турции, Казахстана и России.

Напомним, первую часть сезона Кадири на правах аренды провел в «Черноморце», но после прихода туда нового руководства и главного тренера оказался не нужен «морякам».

Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P., 08.02.2022 22:22
    +4
    Ага, розбігся він розривати контракт. Хто цьому поліну ще стільки заплатить?
    Ссылка
    online
    New Zealander, 08.02.2022 22:26
    +3
    Такой контракт такому полену может только Динамо предложить
    Ссылка
    Cartman, 08.02.2022 22:43
    +2
    Что не трансфер то провал . Кадири. Бенито. Каргбо. Гонсалес. Шкурин, Рамирес, Соль, Чё Чё, Сиделец.Делуд. у Динамо за трансферную политику враги отвечают ?
    Ссылка
    fedd1979, 08.02.2022 22:49
    +1
    Ну так нащо було брати всякий шлак із Тули? Можна подумати в Росії всі такі сліпі - не розгледіли талант, а тут грамотії побачили. Взяли - тіштеся.
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    seregka1991, 08.02.2022 22:49
    +1
    Cartman, 08.02.2022 22:43
    Что не трансфер то провал . Кадири. Бенито. Каргбо. Гонсалес. Шкурин, Рамирес, Соль, Чё Чё, Сиделец.Делуд. у Динамо за трансферную политику враги отвечают ?
    Это дерьмo времен Хацкевича, помимо Рамиреса и Шкурина. Хацык до сих пор в подкате летит судя по оголтелым глазам.
    Чистят сейчас, давно пора сколько людей содержат.
    Ссылка
    Віталій Ткачук, 08.02.2022 23:14
    0
    Cartman, 08.02.2022 22:43
    Что не трансфер то провал . Кадири. Бенито. Каргбо. Гонсалес. Шкурин, Рамирес, Соль, Чё Чё, Сиделец.Делуд. у Динамо за трансферную политику враги отвечают ?
    Половина названих тобою гравців ніколи не грали в ДК. Прізвища правильно пиши. Чи розуму не вистачає?
    Ссылка
    Calm, 08.02.2022 22:23
    0
    Из тех левых пассажиров Черноморца одного кадири не могут пристроить .... Пора в Венгрию
    Ссылка
    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 08.02.2022 22:26
    -2
    Какой жалкий клуб
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    online
    ___FunnyCat, 08.02.2022 22:23
    -4
    Ясное дело что отказался - у него такой контракт возможно последний в карьере
    Интересно, когда до Суркис дойдёт , что Вадик шаблий ему немного дорого обходится ?
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