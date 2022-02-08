Источник: Динамо предлагало Кадири расторгнуть контракт. Игрок отказался

Руководство киевского «Динамо» предлагало 25-летнему ганскому легионеру Мохаммеду Кадири расторгнуть действующий контракт по соглашению сторон.
Однако, как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», Кадири не пожелал идти на такое решение, так как его договор действует с киевлянами еще больше года, и в стане «бело-синих» у него достаточно приличная зарплата. Кроме того, «Динамо» все еще не выплатило в полном объеме агентские проценты за трансфер полузащитника.
В случае погашения агентской задолженности, вопрос о расторжении контракта может быть решен довольно оперативно.
Отмечается, что агенты Кадири зимой пытались пристроить клиента в клубах из Турции, Казахстана и России.
Напомним, первую часть сезона Кадири на правах аренды провел в «Черноморце», но после прихода туда нового руководства и главного тренера оказался не нужен «морякам».
Источник — Telegram
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Чистят сейчас, давно пора сколько людей содержат.
Интересно, когда до Суркис дойдёт , что Вадик шаблий ему немного дорого обходится ?
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