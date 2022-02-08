Юрий ВИРТ: «Для Пасича Winter Cup 2022 уже завершен»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о травме полузащитника Геннадия Пасича.

– Какое состояние здоровья Пасича, который получил травму в первом туре?

– Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.