Юрий ВИРТ: «Для Пасича Winter Cup 2022 уже завершен»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о травме полузащитника Геннадия Пасича.
– Какое состояние здоровья Пасича, который получил травму в первом туре?
– Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.
Источник — Футбол 1/2/3
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