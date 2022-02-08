Александр ДЕНИСОВ: «В следующем году сделаем Winter Cup еще круче»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал, что может произойти с Winter Cup в 2023 году

  • 08.02.2022 20:57
  • 851 просмотр
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «В следующем году сделаем Winter Cup еще круче»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о планах расширить Winter Cup в следующем году.

«Для телеканалов «Футбол 1/2/3» это первый опыт. Та цель, которую мы преследовали, я думаю, достигнута. Этот турнир интересен как для зрителей, так и для команд. Мы видим, какие эмоции бушуют и как реагируют тренеры. Футболисты сейчас не хотят просто играть товарищеские встречи. Им интересно играть на Winter Cup. И это очень важно.

Что касается зрителей, то мы видим просмотры. Если первый матч смотрели из-за Усика, потому что это мировая премьера, то вчерашний матч «Полесья» против «Черноморца» собрал более чем 150 тысяч просмотров в Youtube. А еще есть канал «Футбол 1» и OLL.TV. Мы видим очень большой интерес.

Я думаю, это уже мировой тренд. Почему возник такой турнир - Лига наций? УЕФА пытается решить проблему того, чтобы не было матчей без мотивации. В зимнюю паузу мы делаем то же самое. Это находит свою реакцию болельщиков - им это также интересно смотреть. Мы положили начало хорошему делу, и мы точно, я думаю, будем это продолжать.

С кем я не разговариваю, все спрашивают: «А что в следующем году? Сколько будет команд? Сколько будет участников?». Все с прицелом смотрят в следующий год. Мы с Ярославским и Буткевичем уже сейчас этим занимаемся, смотрим инфраструктуру на следующий год.

Я думаю, что минимум вдвое больше будет команд-участниц. Возможно будут группы. Мы еще доработаем регламент. Я думаю, что с нашим опытом, который здесь получили, мы сделаем еще круче турнир», - подытожил Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm, 08.02.2022 21:16
    +1
    Согласен в одном, что турнир конечно лучше чем отдельные ничем не примечательные товарняки катать
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    Володимир Ляшенко, 08.02.2022 21:37
    0
    Підтягуйте ШД!
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    online
    Witcher, 08.02.2022 21:20
    0
    Кому в разгар тренировочных сборов вы нах.нужны со своим турниром?!!
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