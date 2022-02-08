ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Ворсклы еще один сезон проведет в Беларуси

22-летний нападающий «Ворсклы» Юрий Козыренко продолжит выступление за «Ислочь».



Год назад Козыренко присоединился к команде из Беларуси. В сезоне-2021 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи. Сообщается, что после завершения чемпионата тренерский штаб «Ислочи» был заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским футболистом.



В межсезонье клубы подписали новое арендное соглашение, по условиям которого Юрий проведет еще один сезон за «волков».



Козыренко является воспитанником киевского «Динамо». В составе киевлян дважды выигрывал юношеское первенство Украины, а также участвовал в юношеской лиге УЕФА. С августа 2018 года является игроком полтавской «Ворсклы» (9 матчей, 0 голов в УПЛ).