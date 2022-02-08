ВИДЕО. Свободные агенты: Хачериди, Эсеола, Бутко. Кого в УПЛ?

Кто может пригодиться почти любому украинскому клубу?

  • 08.02.2022 18:05
  • 782 просмотра
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ВИДЕО. Свободные агенты: Хачериди, Эсеола, Бутко. Кого в УПЛ?
© ЯЩИК

Кого бы купить, чтобы особо не тратить? Вопрос почти всех украинских клубов. А мы ответили на него! О каких футболистах мы стали забывать и кто может пригодиться почти любому клубу из УПЛ? Смотри в новом видео о лучших свободных агентах, имеющих украинский паспорт и квалификацию.

Источник — YouTube

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