ВИДЕО. Свободные агенты: Хачериди, Эсеола, Бутко. Кого в УПЛ?

Кого бы купить, чтобы особо не тратить? Вопрос почти всех украинских клубов. А мы ответили на него! О каких футболистах мы стали забывать и кто может пригодиться почти любому клубу из УПЛ? Смотри в новом видео о лучших свободных агентах, имеющих украинский паспорт и квалификацию.
Источник — YouTube
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