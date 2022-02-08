ВИДЕО. Почему Ла Лига – самый интересный в мире турнир?

Во влоге Роберто Моралеса вы услышите, что происходит в Испании

  • 08.02.2022 17:21
  • 575 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Почему Ла Лига – самый интересный в мире турнир?
© UA-Football

Ла Лига претендует на звание интереснейшей лиги планеты, а Роберто Моралес докажет, что это не просто претендент, а фаворит в этом соревновании.

00:00 Hola! Поздравляем во влоге Роберто Моралеса
00:41 Барселона снова топ? Заявление об Испании, Реале и Надале!
06:56 Что с Атлетико? Симеоне – гопник из Троещины
09:20 Реал станет чемпионом Испании?
11:07 Севилья и Бетис – интересно смотреть!
12:20 Вильярреал и Реал Сосьедад – позитив!
13:06 Все о Валенсии
13:55 Неожиданно, но ЭЛЬЧЕ!
14:22 Как Хетафе выпали из лидеров чемпионата?
16:50 Рано говорить об Игнатенко и Супряге.

Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
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    Жека Еленок, 08.02.2022 18:25
    0
    Ага куда там АПЛ до них)
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    Misha-101, 08.02.2022 18:36
    -1
    Ла Лига хороша, но до английской премьер лиги им далеко
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