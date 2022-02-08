Александр БАБИЧ: «Кривбассу нужно искать новичков с прицелом на УПЛ»

Тренер считает, что уже нужно думать про следующий сезон

  • 08.02.2022 15:11
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Александр БАБИЧ: «Кривбассу нужно искать новичков с прицелом на УПЛ»
© fcmariupol.com

Наставник команды Первой лиги «Кривбасс» Александр Бабич надеется, что клуб сможет усилиться новичками уже с прицелом на выход в УПЛ.

«Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ».

«Возможно, поближе к официальным матчам еще кого-то подпишем. Работаем, ищем».

«Считаю, что любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка», - сказал Бабич.

Сейчас команды в Первой лиге идет на 2-м месте.

Источник — ФК Кривбасс

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