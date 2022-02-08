Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу кайфует и хочет победить Шахтер с его трансферами»

Журналист считает, что тренер крайне мотивирован

  • 08.02.2022 14:30
  • 1596 просмотров
  • 4 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу кайфует и хочет победить Шахтер с его трансферами»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Динамо» Мирча Луческу как никогда мотивирован и хочет доказать «Шахтеру», что чемпионства можно выигрывать без больших финансовых вливаний.

«Внимательно слежу за высказываниями Луческу. Он кайфует от того, что он уже доказал «Шахтеру» и президенту «Шахтера». Он постоянно говорит, мол, они потратили 50 миллионов на новичков. Мотивация Луческу - доказать, что его зря списали со счетов в «Шахтере».

«И Луческу не просит дорогих игроков для «Динамо», чтобы доказать, что он может своей работой победить «Шахтер» с его трансферами. И сам Луческу кайфует, что «Шахтер» тратит деньги, потому что он хочет снова выиграть чемпионат с воспитанниками киевского клуба в составе».

«И мое личное мнение, что не нужно ждать безумных трансферов от «Динамо». Президент «Динамо» мне сказал, что Луческу полностью доволен и сборами, и командой, и подготовкой ко второй части сезон», - сказал Цыганык.

Киевляне в таблице УПЛ отстают от «Шахтера» на 2 очка.

Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    vsekan, 08.02.2022 15:09
    +2
    ну да, ну да кайфует он! И ставит Гармаша в нападение. Конечно же ему никого покупать не надо. Примитивное оправдание от сливного бачка Суркиса. Слбенькая работа, вот и прикрыл браток Профутбол.
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    online
    New Zealander, 08.02.2022 15:30
    +1
    Вот именно через такой подход к делу Динамо и является только развпятьлетним чемпионом в то время как Шахтер забирает себе золотые медали почти каждый год и делает подачку только раз в 5 лет. А в еврокубках если Шахтер доходит до полуфиналов Лиги Европы ( как при Каштру) то Динамо не может и квалификацию пройти спотыкаясь на всяких там Мальме и Лугано
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    online
    New Zealander, 08.02.2022 15:33
    0
    Krasvchik, 08.02.2022 15:30
    Кто такой Цыганык?? Я смотрю все аналитические футбольные передачи, практически на все футбольное подписан в ютубе. Кто это? Что за чел кто помнит?
    Легенда гласит что он журналист но этого еще никто доказать не смог
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    Krasvchik, 08.02.2022 15:30
    0
    Кто такой Цыганык?? Я смотрю все аналитические футбольные передачи, практически на все футбольное подписан в ютубе. Кто это? Что за чел кто помнит?
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