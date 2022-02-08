Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу кайфует и хочет победить Шахтер с его трансферами»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер «Динамо» Мирча Луческу как никогда мотивирован и хочет доказать «Шахтеру», что чемпионства можно выигрывать без больших финансовых вливаний.

«Внимательно слежу за высказываниями Луческу. Он кайфует от того, что он уже доказал «Шахтеру» и президенту «Шахтера». Он постоянно говорит, мол, они потратили 50 миллионов на новичков. Мотивация Луческу - доказать, что его зря списали со счетов в «Шахтере».

«И Луческу не просит дорогих игроков для «Динамо», чтобы доказать, что он может своей работой победить «Шахтер» с его трансферами. И сам Луческу кайфует, что «Шахтер» тратит деньги, потому что он хочет снова выиграть чемпионат с воспитанниками киевского клуба в составе».

«И мое личное мнение, что не нужно ждать безумных трансферов от «Динамо». Президент «Динамо» мне сказал, что Луческу полностью доволен и сборами, и командой, и подготовкой ко второй части сезон», - сказал Цыганык.

Киевляне в таблице УПЛ отстают от «Шахтера» на 2 очка.