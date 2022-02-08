Тимур СТЕЦЬКОВ: «Через месяц или два смогу выйти на поле»

Футболист «Александрии» Тимур Стецьков поделился впечатлениями от своего возвращения к тренировкам после серьезной травмы колена, полученной еще в октябре прошлого года в матче УПЛ против «Десны».

«Конечно, я очень рад присоединиться к команде. Хотелось бы начать тренировки в общей группе, но мне предстоит еще 1-2 месяца реабилитации, так что буду потихоньку набирать форму. После операции прошло ровно три месяца, поэтому сейчас уже начинаю бегать и набирать динамику.

Доктор доволен, потому что мы даже немного опережаем сроки восстановления. Надеюсь, что через месяц или два смогу выйти на поле», — сказал Стецьков.