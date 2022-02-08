Ефим КОНОПЛЯ: «Неожиданно, что нам дали столько времени на отдых»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля – о выходных, второй части сборов и работе во время паузы.

– Как провел выходные?

– Отлично! Выходные проводил с девушкой, увиделся с родителями. Было все для отличных выходных, смена обстановки, так что с новыми силами идем в бой.

– Хватило времени на восстановление перед второй частью сборов?

– Было неожиданно, что нам дали столько времени на отдых, но, думаю, недовольных не осталось. Все занимались индивидуально по той программе, что нам дали для работы на дому, – я, как и все, в хорошей форме.

– Во время второй части сбора в Турции погода солнечная – это помогает морально?

– Психологически легче, ведь когда выходит солнце, настроение сразу хорошее и хочется только работать.

– Перед тренировкой команда эмоционально приветствовала друг друга. Соскучились по партнерам за выходные?

– Да, конечно, такой момент есть.