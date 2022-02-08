Ефим КОНОПЛЯ: «Неожиданно, что нам дали столько времени на отдых»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля – о выходных, второй части сборов и работе во время паузы.
– Как провел выходные?
– Отлично! Выходные проводил с девушкой, увиделся с родителями. Было все для отличных выходных, смена обстановки, так что с новыми силами идем в бой.
– Хватило времени на восстановление перед второй частью сборов?
– Было неожиданно, что нам дали столько времени на отдых, но, думаю, недовольных не осталось. Все занимались индивидуально по той программе, что нам дали для работы на дому, – я, как и все, в хорошей форме.
– Во время второй части сбора в Турции погода солнечная – это помогает морально?
– Психологически легче, ведь когда выходит солнце, настроение сразу хорошее и хочется только работать.
– Перед тренировкой команда эмоционально приветствовала друг друга. Соскучились по партнерам за выходные?
– Да, конечно, такой момент есть.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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