Ефим КОНОПЛЯ: «Неожиданно, что нам дали столько времени на отдых»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 08.02.2022 12:33
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  • 1 комментарий
Ефим КОНОПЛЯ: «Неожиданно, что нам дали столько времени на отдых»
© ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля – о выходных, второй части сборов и работе во время паузы.

– Как провел выходные?
– Отлично! Выходные проводил с девушкой, увиделся с родителями. Было все для отличных выходных, смена обстановки, так что с новыми силами идем в бой.

– Хватило времени на восстановление перед второй частью сборов?
– Было неожиданно, что нам дали столько времени на отдых, но, думаю, недовольных не осталось. Все занимались индивидуально по той программе, что нам дали для работы на дому, – я, как и все, в хорошей форме.

– Во время второй части сбора в Турции погода солнечная – это помогает морально?
– Психологически легче, ведь когда выходит солнце, настроение сразу хорошее и хочется только работать.

– Перед тренировкой команда эмоционально приветствовала друг друга. Соскучились по партнерам за выходные?
– Да, конечно, такой момент есть.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    D.Lanskoy, 08.02.2022 13:54
    +1
    - Коноплянка
    + Конопля
    В Шахтере должен быть баланс каннабиса
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