Виктор КОРНИЕНКО: «Тренеры знают, как правильно нас подготовить»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 08.02.2022 11:56
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Виктор КОРНИЕНКО: «Тренеры знают, как правильно нас подготовить»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Виктор Корниенко рассказал об особенностях пятидневного отдыха и впечатлениях от старта второго этапа турецких сборов

– Виктор, как провел выходные?
– Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.

– После столь длинных выходных насколько тяжело включаться в работу?
– Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет.

– На чем делали акцент на первом занятии?
– Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.

– Перед тренировкой можно было видеть много дружеских объятий. Соскучились друг по другу за эти дни?
– Конечно, ведь мы – одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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