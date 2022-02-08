Виктор КОРНИЕНКО: «Тренеры знают, как правильно нас подготовить»

Виктор Корниенко рассказал об особенностях пятидневного отдыха и впечатлениях от старта второго этапа турецких сборов
– Виктор, как провел выходные?
– Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.
– После столь длинных выходных насколько тяжело включаться в работу?
– Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет.
– На чем делали акцент на первом занятии?
– Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.
– Перед тренировкой можно было видеть много дружеских объятий. Соскучились друг по другу за эти дни?
– Конечно, ведь мы – одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу!
Источник — ФК Шахтер Донецк
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