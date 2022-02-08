Черноморец не сыграет с Сабуртало

Тренировочный матч «Черноморец» – «Сабуртало» отменен. По взаимному согласию сторон встреча украинского футбольного клуба с грузинским не состоится. Это решение было принято тренерскими штабами двух команд.

Таким образом, «моряки» получили дополнительный день для отдыха и подготовки к матчу третьего тура Winter Cup 2022 против ровенского «Вереса». Игра состоится в субботу, 12 февраля, в 19:00.