Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы остаться в Сампдории»

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о большой мотивации проявить себя в Италии.
- Твоя аренда рассчитана на полгода с возможностью продления еще на год. Хватит ли тебе времени для адаптации?
- Я сделаю все возможное, чтобы остаться там как можно дольше.
- Когда в Серию А ушел Коваленко, он жаловался, что там очень тяжелые нагрузки. Как ты к этому относишься?
- Мне это наоборот нравится. Я люблю побегать. Я готов и не думаю, что мне будет тяжело.
Источник — Футбол 1/2/3
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