Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы остаться в Сампдории»

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о большой мотивации проявить себя в Италии.

- Твоя аренда рассчитана на полгода с возможностью продления еще на год. Хватит ли тебе времени для адаптации?

- Я сделаю все возможное, чтобы остаться там как можно дольше.

- Когда в Серию А ушел Коваленко, он жаловался, что там очень тяжелые нагрузки. Как ты к этому относишься?

- Мне это наоборот нравится. Я люблю побегать. Я готов и не думаю, что мне будет тяжело.