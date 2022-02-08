Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы остаться в Сампдории»

Украинский футболист связывает свое будущее с итальянским клубом

  • 08.02.2022 11:18
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Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы остаться в Сампдории»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал о большой мотивации проявить себя в Италии.

- Твоя аренда рассчитана на полгода с возможностью продления еще на год. Хватит ли тебе времени для адаптации?
- Я сделаю все возможное, чтобы остаться там как можно дольше.

- Когда в Серию А ушел Коваленко, он жаловался, что там очень тяжелые нагрузки. Как ты к этому относишься?
- Мне это наоборот нравится. Я люблю побегать. Я готов и не думаю, что мне будет тяжело.

Источник — Футбол 1/2/3

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    Batya, 08.02.2022 11:57
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