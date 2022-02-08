Динамо U-19 рассудят португальские арбитры

Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду на матч стыкового этапа Юношеской Лиги УЕФА между испанским «Депортиво» из Ла-Коруньи и киевским «Динамо».

Арбитр в поле – 33-летний Антонио Эмануэль Карвальо Нобре.

На матчах высшего дивизиона Португалии работает с 2017 года, рефери ФИФА с 2019-го. Имеет в своем активе матчи квалификации Лиги чемпионов, группового этапа Юношеской Лиги УЕФА, а также один поединок группового этапа Лиги конференций («Мура» – ​​»Тоттенхэм» в нынешнем сезоне).

Ассистенты арбитра – Педру Рибейру, Нельсон Филипе Вилья Перейра (все – Португалия).

Четвертый арбитр – Алешандре Лопес Вилья (Испания).

Наблюдатель арбитража – Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

Напомним, что матч «Депортиво» – «Динамо» состоится в среду, 9 февраля, на стадионе «Риасор», начало – в 20:00 по киевскому времени.