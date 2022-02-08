Сергей ПАЛКИН: «Шахтер мог присоединиться к Winter Cup»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о турнире Winter Cup 2022.
«Организация турнира очень интересная. Мне очень понравилась его структура, когда есть по две команды из УПЛ и Первой лиги. Думаю, для болельщиков это очень интересно, потому что всем хочется посмотреть на свои команды и увидеть, на каком они уровне. Также украинским болельщикам интересно посмотреть на кандидатов на выход в Премьер-лигу. Поэтому, мне кажется, что эту структуру в будущем нужно сохранить, турнир будет очень интересным.
Я общался с владельцем «Полесья» Геннадием Буткевичем, ему очень нравится организация турнира и сама идея. В этом турнире есть определенная интрига, футбол смотрится на одном дыхании. Думаю, мы тоже могли бы к нему присоединиться, но, к сожалению, получили такое предложение уже после того, как у нас были распланированы все контрольные матчи. Однако сама идея очень интересная, я считаю, что ее надо развивать», — сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.