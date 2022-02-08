Экс-игрок Тоттенхэма Дембеле завершил карьеру

Известный бельгийский футболист, бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру.
Последним клубом 34-летнего игрока был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год.
Дембеле известен по выступлениям за «Тоттенхэм», АЗ и «Фулхэм». За сборную Бельгии Мусса провел 82 матча.
Источник — HLN
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