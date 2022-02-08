ВПК-Агро просматривает двух голкиперов

На просмотр в «ВПК-Агро» приехали два голкипера. 7 февраля оба сыграли по тайму в контрольном матче с «Волчанском» (2:1).
В спарринге с командой Второй лиги тренерский штаб зелено-белых предоставил игровое время Анатолию Тимофееву и Тимофею Шеремете.
29-летний Тимофеев нынешний сезон начинал в составе «Полесья», однако не провел ни одного матча ни в чемпионате Первой лиги, ни в Кубке Украины. Ранее голкипер играл за молодежные составы «Динамо», «Динамо-2», «Нефтяник-Укрнафту», «Черкащину» и «Чернигов».
26-летний Шеремета сыграл 7 матчей в Первой лиге за «Олимпик». Прежде он выступал за запорожский «Металлург», литовский «Тракай», армянский «Локомотив», «Ужгород» и словацкий «Кошице».
Сейчас Тимофеев и Шеремета являются свободными агентами.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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