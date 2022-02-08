Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы поехать на чемпионат мира»

Форвард «Сампдории» рассказал о своих планах

  • 08.02.2022 09:40
  • 1064 просмотра
  • 4 комментария
Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы поехать на чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому «Динамо»,  рассказал о своей мечте в национальной сборной Украины.

«Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня. С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное — играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова», — сказал Супряга.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
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    igor_986, 08.02.2022 10:18
    +1
    Интересно у него с кукухой все впорядке
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    Maksim Dimitrov, 08.02.2022 09:56
    +1
    Нам туда попасть ещё надо
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    Олійник Володимир, 08.02.2022 11:01
    0
    туристом
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    Владислав Рейский, 08.02.2022 10:01
    0
    И на ЧМ и на че и в
    Лн и в реал Мадрид, везде ещё и основным, бо с такой результативностью он по сути безальтернативным является, просто Шевченко 2.О. таки.
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