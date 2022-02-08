Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы поехать на чемпионат мира»

21-летний нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о своей мечте в национальной сборной Украины.
«Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня. С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное — играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова», — сказал Супряга.
Источник — Футбол 1/2/3
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Лн и в реал Мадрид, везде ещё и основным, бо с такой результативностью он по сути безальтернативным является, просто Шевченко 2.О. таки.
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