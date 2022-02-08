Владислав СУПРЯГА: «Сделаю все, чтобы поехать на чемпионат мира»

21-летний нападающий «Сампдории» Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о своей мечте в национальной сборной Украины.

«Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня. С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное — играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова», — сказал Супряга.