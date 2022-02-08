Ральф РАНГНИК: «Все в клубе будут рады четвертому месту»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что четвертое место в АПЛ в нынешнем сезоне будет хорошим результатом для команды:
«Если «Манчестер Юнайтед» не выигрывал чемпионство в последние 10 лет, то тому есть серьезные причины. Все в клубе будут рады, если мы финишируем четвертыми в конце сезона – и я тоже».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает именно четвертое место.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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