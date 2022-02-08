Ральф РАНГНИК: «Все в клубе будут рады четвертому месту»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о целях на сезон

  • 08.02.2022 09:45
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
Ральф РАНГНИК: «Все в клубе будут рады четвертому месту»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что четвертое место в АПЛ в нынешнем сезоне будет хорошим результатом для команды:

«Если «Манчестер Юнайтед» не выигрывал чемпионство в последние 10 лет, то тому есть серьезные причины. Все в клубе будут рады, если мы финишируем четвертыми в конце сезона – и я тоже».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает именно четвертое место.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 08.02.2022 10:29
    0
    Осталось только сегодня проиграть Бёрнли.
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