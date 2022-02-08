Венгерскую федерацию тенниса обвинили в подделке ковид-тестов игроков

Функционеры помогали теннисистам обходить правила

  • 08.02.2022 05:17
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Венгерскую федерацию тенниса обвинили в подделке ковид-тестов игроков
© Hungary Today

Скандальная ситуация возникла в Федерации тенниса Венгрии.

Как сообщает источник, сотрудники федерации предоставляли игрокам фальсифицированные ПЦР-тесты на коронавирус. Это делалось, чтобы они могли выезжать за рубеж.

Отмечается, что в этой деятельности уличили координатора национальных сборных Каталин Мароши (экс-33-я ракетка мира в паре). Федерация провела экстренное заседание и запустила расследование. Мароши немедленно уволили.

Фальшивые сертификаты изготавливались в «промышленных масштабах». Сообщается, что подложные документы могли быть у некоторых игроков, выступавших за Венгрию на финальном турнире Кубка Дэвиса в Турине.

Скорее всего, это дело передадут в полицию. 

Источник — Ubitennis

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