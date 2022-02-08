Аталанта – Фиорентина. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт поделился прогнозом на матч Кубка Италии

  • 08.02.2022 02:05
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Аталанта – Фиорентина. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии «Аталанта» – «Фиорентина».

«Да, «Фиорентина» без Влаховича. «Фиалки» проиграли накануне домашний матч Серии А «Лацио» (0:3). Но и «Аталанта» удивила. Бергамаски уступили на своем поле «Кальяри» (1:2), что стало главной сенсацией тура. И не важно, что у «Аталанты» во втором тайме была красная карточка. Команда из Бергамо в первом тайме сыграла вальяжно. А команда, которая хочет добиться результата и претендует на какие-то лигочемпионовские места, должна с первых минут показывать тот футбол и тот настрой, который соответствует их амбициям. В игре с «Кальяри» «Аталанта» этого не показала.

В матче с «Фиорентиной», я думаю, «Аталанта» будет таким злым зверем. Мне кажется, тренер сделает взбучку футболистам. На поле выйдет совершенно другая команда – не по составу, а по настрою. Это будет игра без недооценок, без раскачек. Я думаю, бергамаски с первых минут понесутся вперед. Я думаю, что «Аталанта» своего не упустит в этом матче», - сказал Воробей.

Матч «Аталанта» – «Фиорентина» состоится 10-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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