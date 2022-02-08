Сачко не смог пробиться в основной раунд челленджера во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил в финале челленджера во французском Шербуре.
24-летний спортсмен в трех сетах не смог обыграть Тристана Ламазина из Франции.
ATP Шербур. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) - Тристан Ламазин (Франция) - 4:6, 6:4, 2:6
Таким образом, Сачко покидает одиночные соревнования. Спортсмен продолжит выступление в Шербуре в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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