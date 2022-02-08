Ливерпуль – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 08.02.2022 01:21
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Ливерпуль – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 24-го тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» – «Лестер».

«В предыдущем матче АПЛ в январе «Ливерпуль» выиграл на выезде у «Кристал Пэласа» (3:1). Затем «мерсисайдцы» также со счетом 3:1 только на своем поле победили «Кардифф». «Лестер» в прошлом туре АПЛ сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Но затем в поединке Кубка Англии «лисы» проиграли на выезде «Ноттингему Форест» со счетом 1:4.

117 раз играли между собой эти команды. «Ливерпуль» победил в 50 матчах, «Лестер» выиграл 41 встречу, еще 26 поединков завершились вничью.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 48 очками идет на втором месте. «Лестер» с 26 баллами расположился на десятой позиции.

Поставлю на то, что в тяжелом матче «Ливерпуль» дома выиграет у «Лестера», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Лестер» состоится 10-го февраля. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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