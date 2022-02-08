Ливерпуль – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 24-го тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» – «Лестер».
«В предыдущем матче АПЛ в январе «Ливерпуль» выиграл на выезде у «Кристал Пэласа» (3:1). Затем «мерсисайдцы» также со счетом 3:1 только на своем поле победили «Кардифф». «Лестер» в прошлом туре АПЛ сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Но затем в поединке Кубка Англии «лисы» проиграли на выезде «Ноттингему Форест» со счетом 1:4.
117 раз играли между собой эти команды. «Ливерпуль» победил в 50 матчах, «Лестер» выиграл 41 встречу, еще 26 поединков завершились вничью.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 48 очками идет на втором месте. «Лестер» с 26 баллами расположился на десятой позиции.
Поставлю на то, что в тяжелом матче «Ливерпуль» дома выиграет у «Лестера», - сказал Бартулович.
Матч «Ливерпуль» – «Лестер» состоится 10-го февраля. Начало встречи в 21:45.
Младен Бартулович — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».
Младен Бартулович, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.